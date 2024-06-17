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بسبب بن جفير.. حل حكومة الحرب الإسرائيلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

ٌقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء حكومة الحرب بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الانضمام إليها.

وكان الوزير اليميني المتطرف بن جفير قد أعرب مرارًا عن رغبته الانضمام إلى الحكومة الطوارئ الإسرائيلية التي أنشأها نتنياهو مطلع الحرب أكتوبر الماضي.

وأكد بن جفير على رغبته في الانضمام إلى الحكومة، عقب تقديم عضو مجلس الحرب السابق بيني جانتس استقالته من حكومة نتنياهو على خلفية إدارته للحرب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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