الأمطار تحدث أضرارًا كبيرة جنوبي الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ)

أحدثت الأمطار الغزيرة والفيضانات ضررا كبيرا في جنوب الصين، حيث تسببت في وقوع انهيارات أرضية وأصبح من المتعذر المرور عبر الطرق.

وأفاد التلفزيون الصيني اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن تتكبد مقاطعة قوانجشي بجنوب الصين خسائر اقتصادية تقدر بنحو 329 مليون يوان بسبب تدمير الأراضي الزراعية أو المباني المنهارة.

كما حذرت السلطات في عدة مقاطعات من وقوع فيضانات.

وأضاف التلفزيون أنه في المنطقة حول مدينة مازو بإقليم جوانجدونج، شرق قوانجشي، انقطعت الكهرباء عن نحو 138 ألف أسرة.

ووصلت مستويات المياه في عدة أنهار بالمنطقة لمستويات مقلقة منذ مطلع الأسبوع بسبب الأمطار الغزيرة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن السلطات في جوانجدونج نقلت 11 ألف شخص يعيشون في مناطق خطرة بالقرب من السدود كإجراء احترازي.

كما تم إلغاء الفصول الدراسية في بعض المدارس في منطقة مازو اليوم. كما أغلقت دور الحضانة أبوابها.

وحذرت هيئة الأرصاد الصينية من أنه من المتوقع أن تشهد مقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين أمطارا غزيرة اليوم.

ووفقا للسلطات، فإنه تم إخلاء نحو 36 ألف شخص بسبب الفيضانات. وتسبب هطول الأمطار لأيام في حدوث ضرر في عدة مناطق في فوجيان.

وأتت الفيضانات على 12 ألفا و350 هيكتار من الأراضي الزراعية، أي ما يساوي خسائر مباشرة بقيمة 225 مليون دولار.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تتعرض أجزاء من مقاطعات تشجيانج وفوجيان وجيانجشي وهونان وقوانجدونج في جنوب شرق البلاد، ونحو الغرب في مقاطعات قويتشو وقوانجشي وسيتشوان ويوننان، لهطول أمطار غزيرة أو عواصف يوم الاثنين.

وقال المركز إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة بما في ذلك مستويات أمطار تزيد عن 70 مليمترا في الساعة وعواصف رعدية.

وأصدرت وزارة الموارد المائية وإدارة الأرصاد الجوية تحذيرا من المستوى البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى.