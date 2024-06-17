مسؤول أممي: إيصال المساعدات إلى غزة أصبح شبه مستحيلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، اليوم الاثنين، إن توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة بات أمرًا شبه مستحيلًا.

وأضاف جريفيث، أن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، نتج عنه أعداد "غير معقولة" من القتلى في المجال الإنساني والأمم المتحدة.

وندد جريفيث، باستمرار الدعم العسكري لإسرائيل رغم الأعداد الكبيرة من القتلى، قائلًا إن "زعماء العالم خذلوا الأمم المتحدة وبعضهم قدم دعما غير مشروط لحلفائه رغم الأدلة على انتهاكهم القانون الإنساني".

وأشار جريفيث، إلى أن الأسلحة استمرت بالتدفق إلى إسرائيل من واشنطن ودول أخرى رغم التأثير المروع للحرب على المدنيين بغزة.

وحذر جريفيث، من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، قائلًا إن "هناك حرب صامتة في الضفة ولولا حرب غزة لكان التركيز عليها أكبر".

وأكد جريفيث، على وجود تسييس لمسألة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في الوقت الذي يعاني فيه أهالي القطاع من كوارث كبيرة وانتشار للجوع والمرض.