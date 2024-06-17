المكتب الإعلامي بغزة يعلق على قرار الهدنة المؤقتة جنوبي القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

علق المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الاثنين، على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعلان هدنة مؤقتة جنوبي قطاع غزة، قائلًا إن " حديث الاحتلال عن وقف تكتيكي للحرب أكذوبة إسرائيلية".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن "هدنة تكتيكية" جنوبي قطاع غزة، قائلًا إن الهدنة جاءت من أجل السماح بإيصال كميات متزايدة من المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وأضاف المكتب الإعلامي بغزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت صالات معبر رفح التي كان يستخدمها المدنيون في غزة للخروج من القطاع، مشيرًا إلى أن تدمير صالات المعبر "جزء بسيط" من جرائم الاحتلال.

وجدد المكتب مطالبه، من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، محذرًا من مأساوية الوضع تحديدًا في الشمال في ظل نقص الغذاء والأدوية.