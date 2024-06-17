إسرائيل ترجح مقتل الجنود الـ8 خلال هجوم بصاروخ مضاد للدبابات

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

قال الجيش الإسرائيلي، إنه يرجح استخدام صاروخ مضاد للدبابات، في الهجوم الذي تعرضت له مدرعة إسرائيلية أمس الأول السبت، في رفح جنوبي قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل ثمانية جنود، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

ويعد الحادث أحد أخطر الحوادث بالنسبة للقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثمانية أشهر.

وأظهرت النتائج الأولية أن باب ناقلة الجنود المدرعة "نمر"، كان مفتوحا خلافا للتعليمات، بحسب ما كتبته صحيفة "إسرائيل هايوم"، اليوم الاثنين.

ولقي جميع من كانت المركبة تقلهم حتفهم على الفور، بعد أن أصاب الصاروخ السيارة. ولا يزال الحادث قيد التحقيق.

وأشارت وسائل إعلام أخرى إلى احتمال وقوع انفجارات ثانوية ناجمة عن عبوات ناسفة يتم تثبيتها على الجزء الخارجي من الدبابة. واستغرق الأمر ساعتين بعد وقوع الانفجار العنيف، قبل أن تتمكن القوات من الاقتراب من المركبة المدمرة.