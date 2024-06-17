شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة بالمحافظات تحت مظلة التحالف الوطني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استكملت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودها من أجل إدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع اللحوم والوجبات المطهية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.

وقامت جمعية الاورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة في محافظة أسوان، وذلك ضمن إطار مبادراتها الخيرية الرامية إلى نشر الخير وإدخال السعادة على قلوب الجميع.

وتأت مشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأهمية العمل الجماعي والتكافل الاجتماعي، وحرصه على مد يد العون للمحتاجين في مختلف المناسبات، خاصة في هذه الأيام المباركة التي تُجسد قيم التضحية والعطاء.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التزامه المستمر بالتعاون مع مختلف المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لتنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء مصر.

فيما نظمت أمانة محافظة الاسكندرية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالات تضمنت توزيع خرفان العيد على الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى الهدايا والألعاب للأطفال، وذلك في جو يملؤه السرور والبهجة.

وأكد النائب إيهاب زكريا، المنسق العام للتحالف بالإسكندرية، أن نشر البهجة والسعادة في قلوب الأطفال هو أحد أهم سمات التحالف، وينبع من فلسفته الراسخة في العمل على إسعاد ورفاهية المواطن.