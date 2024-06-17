تراجع طفيف لسعر الذهب مع نهاية تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

تراجع سعر جرام الذهب 5 جنيهات اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، مع نهاية التعاملات، مقارنة بسعره خلال منتصف التعاملات.

وكان سعر الذهب قد استقر خلال بداية ومنتصف تعاملات اليوم مقارنة بسعره أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2321 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع نهاية تعاملات الاثنين، مسجلاً انخفاض بنسبة 0.51%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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