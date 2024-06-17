شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتفسح الكلب في العيد اعرف الضوابط.. غرامة 500 ألف جنيه للمخالف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدرالإثنين، 17 يونيو 2024 04:00 م
يلجأ البعض من مربى الكلاب لاصطحابهم في المنتزهات خاصة في أيام العيد، الأمر الذى وضع له القانون ضوابط لحماية الأفراد والكلاب أيضا، حيث نصت المادة 12 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة، بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وحدد القانون عقوبة على من يخالف هذا الأمر حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2فقرة اولى ، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣ ،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
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