نزلوا الشاطئ الممنوع.. مصرع أفراد أسرة غرقًا في مياه البحر بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي أفراد أسرة مصرعهم غرقًا، اليوم الإثنين، أثناء استحمامهم في مياه البحر المتوسط بشاطئ مطوبس في كفر الشيخ، احتفالًا بثاني أيام عيد الأضحى.

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، رئيس المركز والمدينة، إخطارًا من رئيس قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس، بمصرع أفراد أسرة تتكون من الأب "خالد.ف..غ" 50 عامًا، وابنيه عمرو 18 عامًا، وشهد 11 عامًا، يقيمون بعزبة محرم التابعة لقرية شابة بمركز دسوق، في شاطئ المدينة المغلق منذ سنوات.

جرى انتشال جثة الابن والابنة، بينما جاري البحث عن جثة الأب بمعرفة الغواصين والأهالي، بعد أن جرفتهم أمواج البحر.

وكانت الوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس قررت إغلاق شاطئ مطوبس في نطاقها على ساحل البحر المتوسط، منذ سنوات مضت، بسبب تعدد حالات الغرق لعدم جاهزيته.