سفير مصر في فاليتا يهنئ الرئيسة المالطية بمناسبة توليها منصبها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

التقى السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية في فاليتا، بالرئيسة المالطية الجديدة ميريام سبيتيري ديبونو بمناسبة توليها المنصب مطلع أبريل 2024، حيث نقل السفير تهاني رئيس الجمهورية لديبونو على تقلدها منصب رئيس الجمهورية، وتمنياته لها بالتوفيق والسداد.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، والقضايا ذات الاهتمام المشترك دولياً وكذا في إقليم البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، والدور المصري في الوساطة لوقف الحرب على قطاع غزة، وكذا جهود مالطا في إطار عضويتها في مجلس الأمن لدعم استدامة دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع والدعوة لوقف إطلاق النار.

وأعربت ديبونو من جانبها عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلعها لتعزيز التعاون بين مصر ومالطا في مختلف المجالات.