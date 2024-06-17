بوتين يزور كوريا الشمالية وفيتنام هذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور كوريا الشمالية وفيتنام خلال الأسبوع الجاري.

وقال بيان إن زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء تأتي في أعقاب تلقي دعوة من الرئيس كيم جونج أون، واصفا الزيارة بأنها "زيارة دولة ودية". ومن المقرر أن يتوجه بوتين بعد ذلك إلى فيتنام في زيارة لمدة يومين.

وتقيم روسيا علاقات وثيقة مع كوريا الشمالية، التي ينظر إليها الغرب بشكوك كبيرة. ويعتقد أن الدولة الشيوعية المعزولة التي لديها طموحات نووية تزود روسيا بالذخيرة اللازمة لحربها ضد أوكرانيا.

وكان كيم قد قام بزيارة نادرة إلى روسيا في سبتمبر الماضي.

وفي فيتنام، قال الكرملين إن تطوير الشراكة بين موسكو وهانوي سيكون محور المفاوضات التي سيعقدها الرئيس الروسي في فيتنام.

وأضاف الكرملين "ستعقد اجتماعات في هانوي مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو ترونج، ورئيس فيتنام تو لام، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، ورئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان".

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين إنه "من المقرر مناقشة وضع وآفاق مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والإنسانية، وتبادل الآراء حول القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية".