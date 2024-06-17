شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الشيوخ": قناة القاهرة الإخبارية نموذج رائد للإعلام العربي والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن تقديره للدور البارز الذي تلعبه قناة القاهرة الإخبارية في نقل الحقائق وتغطية الأحداث بموضوعية ومهنية عالية.

وأكد مهران، في تصريحات لـ"الخليج 365"، على أهمية الإعلام الحر والمسئول في تعزيز الوعي ونقل الصورة الحقيقية للأحداث الجارية في المنطقة العربية.

وأوضح رئيس صحة الشيوخ، أن قناة القاهرة الإخبارية تعتبر نموذجاً رائداً للإعلام العربي المسؤول، من خلال تغطيتها المستمرة للأحداث الهامة، لا سيما الوضع في غزة، حيث تثبت القناة قدرتها على نقل الحقيقة بشكل موثق وتوعية الجمهور.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن القناة نجحت في تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة جراء التصعيد الأخير، وتعريف العالم بما يجري على الأراضي الفلسطينية.

وأشاد رئيس صحة الشيوخ، بالدور الريادي للقناة في نقل الأحداث والتحليلات التي تساهم في فهم أعمق للقضايا الراهنة.

وشدد النائب علي مهران، على ضرورة دعم مثل هذه المؤسسات الإعلامية التي تعمل على نقل الحقيقة بحيادية وموضوعية.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الإعلام الحر والمسئول هو أحد الركائز الأساسية لتعزيز الديمقراطية والاستقرار في المنطقة.

واختتم النائب علي مهران، تصريحاته، بالدعوة إلى تعزيز التعاون بين مختلف وسائل الإعلام العربية لتقديم صورة متكاملة وموحدة تعكس واقع وتطلعات الشعوب العربية، مؤكداً أن الوحدة الإعلامية العربية هي السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف الوطنية.