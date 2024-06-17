شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة صك الأضحية تستهدف توزيع 35 طنا من اللحوم.. تحت مظلة التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

استكملت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودها من أجل إدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع اللحوم والوجبات المطهية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.

وتنفذ مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة "صك الأضحية" للعام الثالث على التوالي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر خلال عيد الأضحى المبارك.

وتستهدف المبادرة هذا العام توزيع 35 طن لحوم بلدية من الأبقار والجاموس والأغنام، بالإضافة إلى 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، وذلك على الأسر المستحقة في 10 محافظات هي: الأقصر، قنا، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القاهرة، الغربية، البحيرة، الدقهلية، والشرقية.

وتأتي مبادرة "صك الأضحية" من منطلق الإيمان بأهمية توفير احتياجات العيد للأسر المستحقة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العديد من الأسر. وتسعى المبادرة إلى سد احتياجات هذه الأسر من اللحوم والمواد الغذائية، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في هذه المناسبة المباركة.