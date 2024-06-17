شكرا لقرائتكم خبر عن "دعم المرأة" مبادرات مميزة أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى في مجتمعنا والان مع تفاصيل الخبر

اهتم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالمرأة المصرية لما لها من دور كبير فى المجتمع، وتأتى مبادرات التحالف الوطنى لدعم وتمكين المرأة التى تتسم بالاختلاف والتميز، فلقد اعتمدت على قاعدة بيانات حقيقية وفرتها منظمات المجتمع المدنى العضو بالتحالف، فمن القليل ملاحظة الاهتمام بصورة مباشرة للمرأة المعيلة والنساء ذوى الهمم، إضافة إلى دعم الجانب النفسى للمرأة من خلال مبادرة «نسمعك ندعمك» والتى تعد من أهم المبادرات التى تدعم وتعزز صحة المرأة وذلك نظرًا لما تعانيه السيدات فى واقعها اليومى من أزمات وضغوط نفسية، فلقد أكد المجلس القومى للمرأة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2021 أن 5 ملايين و600 ألف سيدة تتعرضن للعنف بكل أنواعه، فهذه المبادرات خطوة حقيقية لتقليل العنف الموجه للسيدات ودعم وتعزيز مكانتها فى المجتمع بوصفها شريكًا أساسيًا فى العملية التنموية التى تقودها الدولة.

ويعد انطلاق التحالف الوطني بمثابة التزام أساسى من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتى تعد مصر جزءًا منها، إضافة إلى أن التحالف هو آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021 والتى تعمل على تعزيز احترام وحماية كل الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى، فى ظل تسليم الدولة المصرية بأن عملية تعزيز حماية حقوق الإنسان هى عملية مستمرة وتراكمية الأثر، وتظهر نتائجها بشكل متدرج. ولقد ظهر ذلك فى العديد من المبادرات والمشاريع التى يقوم بها التحالف الوطنى.