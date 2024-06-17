مقتل 5 أشخاص وفقدان 15 آخرين جراء الأمطار الغزيرة في جنوب الصين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، فيما اعتبر 15 آخرون في عداد المفقودين جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مدينة "ماوزو" في مقاطعة "جوانجدونج" الواقعة جنوبي البلاد.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن أكثر من تسعة آلاف فرد من فرق الطوارىء شاركوا في جهود البحث والإنقاذ.

الشرطة الألمانية تعتقل عدداً كبيراً من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في برلين

شهدت العاصمة الألمانية برلين يوم السبت الماضى حملة اعتقالات واسعة قامت بها الشرطة ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين. وذكرت مصادر محلية أن الشرطة اعتقلت عدداً كبيراً من المتظاهرين خلال تجمعهم في مظاهرة سلمية دعماً للشعب الفلسطيني.

وتسببت حملة الاعتقالات في وقوع عدة إصابات بين صفوف المتظاهرين، حيث أفاد شهود عيان أن الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين أدت إلى حالات اختناق وإصابات بجروح متفاوتة. وأحد المشاهد التي تم توثيقها تظهر ضابط شرطة يخنق أحد المتظاهرين، مما أثار غضباً واسعاً وانتقادات حادة تجاه تصرفات الشرطة.

وأعرب عدد من المشاركين في المظاهرة عن استنكارهم الشديد لاستخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، مطالبين بالتحقيق الفوري في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعوا السلطات الألمانية إلى احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وتأتي هذه المظاهرة في إطار موجة من الاحتجاجات العالمية دعماً لفلسطين ورفضاً لحرب الابادة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وتؤكد هذه الأحداث على التوترات المتزايدة حول قضية فلسطين والاهتمام الدولي بالصراع الاسراتئيلى فى قطاع غزة .

حركة فتح: القانون الدولي يدين كافة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين

أكد أمين سر حركة فتح زياد تيم، أن القانون الدولي يدين كافة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال أمين سر حركة فتح -في تصريح خاص لقناة "النيل للأخبار" اليوم الاثنين- إنه مطلوب من المؤسسات الدولية تطبيق القانون الدولي بخصوص الأسرى الفلسطينين الذين يتعرضون إلى إرهاب حقيقي كما يتعرض سكان غزة إلى كافة أشكال الإرهاب.

وأضاف أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب كل المجازر بحق الشعب الفلسطيني بحسب التقارير الأممية وتقارير منظمات حقوق الإنسان.

وشدد على أنه يجب أن تأخذ محكمة العدل الدولية قرارا بحق الذين ارتكبوا المجازر في قطاع غزة وكل أشكال القتل والإرهاب والإبادة الجماعية.

وأوضح تيم أن القانون الدولي يجب أن يأخذ مجراه إما الآن أو لاحقا ، مشيرا الى أن نتانياهو يريد أن يكون القرار بيده لأنه يعلم جيدا أنه سيذهب الى محاكمة داخلية وسيذهب الى المحكمة الجنائية الدولية للاقتصاص منه لارتكابه جرائم حرب.

وأكد أمين سر حركة فتح أنه رغم أن الاحتلال يواصل سياسة الضغط والتجويع إلا أن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن تحقيق آماله وطموحاته في تحقيق دولته.