شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير 18 محطة رفع فى خطة التنمية للعام المالى 2024/2025.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 تحقيق معدل نمو في حدود 4.2%، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع للعام المالي الجديد، وقدرة 2,9% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية.



وفيما يلى نستعرض مستهدفات الخطة بشأن تنمية الموارد المائية وتكاملاً وتعزيز جهود التنمية الزراعية، فقد استهدفت خطة وزارة "الموارد المائية والرى"، تفعيل مجموعة الآليات الزراعية إلى تنمية الموارد المائية وترشيد ورفع كفاءة استخدامها، وقد تضمنت الآليات المشروعات الآتية:



تأهيل وتبطين ترع بطول 1010 كم واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة" لتحسين عملية الرى في زمام 16 مليون فدان في عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط - المنيا - بنى سويف – الجيزة – الفيوم)، إنشاء وتطوير (18) محطة رفع، و إنشاء وإحلال وتجديد (571) قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء (79) سد وبحيرة صناعية وخزان لاستيعاب مياه السيول، والتوسع في نظام التحول إلى الرى الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحول لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياسًا بالمتوقع عام 2023/2024 وقدره 1,4 مليون فدان.