وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي أوضاع غزة واليمن والسودان

تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات في قطاع غزة، واليمن، والسودان.