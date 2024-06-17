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العظمى 37.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 18 يونيو على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: من من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا على أنحاء الجمهورية، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وتأتي درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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