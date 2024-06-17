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إسرائيل: أهداف عملية رفح أوشكت على الاكتمال

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه سيحقق قريبا أهدافه من الهجوم الذي يشنه في رفح.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم القضاء على نصف الوحدات القتالية التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، التي كانت تدير قطاع غزة قبل الحرب التي اندلعت في أكتوبر الماضي.

وتابع بالقول، إن حوالي60 إلى 70 % من أراضي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة تخضع حاليا لـ"السيطرة العملية" للقوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع فقط قبل اكتمال العملية العسكرية في غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، في بداية شهر مايو الماضي. وكان الهدف المعلن منها هو تفكيك آخر الوحدات القتالية التابعة لحركة "حماس".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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