البيت الأبيض: سنعلن اليوم عقوبات على الحوثيين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال البيت الأبيض، إن أفعال الحوثيين لا يمكن وصفها إلا بأنها "إرهاب".

وأضاف البيت الأبيض، أن السفن التي استهدفها الحوثيون لا علاقة لها بالنزاع في غزة، موضحا أنه سيتم محاسبة الحوثيين على أعمالهم "الإرهابية" وسنعلن اليوم عقوبات تستهدف أفرادا وكيانات حوثية.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن هناك وثيقة تؤكد أن جيش الاحتلال والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم أكتوبر.

وأضافت هيئة البث، أن وثيقة حصلت عليها فرقة غزة توضح خطة حماس وما تضمنته من اختطاف ما بين 200 إلى 250 أسيرا، موضحة أن الوثيقة شرحت بالتفصيل عملية احتجاز الأسرى وكيفية التصرف في الحالات القصوى.

وقال مصدر أمني، إن الوثيقة كانت معروفة لقيادة الاستخبارات ولقيادة فرقة غزة على أقل تقدير.