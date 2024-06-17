في ثاني أيام العيد ... انهيار عقار جزئيا في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

انهار عقار جزئيا في منطقة كامب شيزار وسط الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، دون وقوع إصابات وذلك بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا يفيد بانهيار أجزاء من العقار رقم 72 في شارع بورسعيد بمنطقة كامب شيزار، انتقلت على إثره سيارات الحماية المدنية والإسعاف والجهات المعنية.

وتبين من المعاينة انهيار الجزء الخلفي من العقار المكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية وهو خالي من السكان، دون حدوث خسائر في الأرواح.



وأفاد حي وسط بأن العقار صادر له قرار ترميم يحمل رقم 25 لسنة 2023، فيما جرى وضع الحواجز الحديدية حول العقار، واتخذت الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.