بعد نجاحه بمصر.. الزراعة تكشف استخدامات نبات الكاسافا بديل القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور أحمد جمال، رئيس البرنامج البحثي لمشروع التنمية المستدامة لمحصول "الكاسافا"، بديل القمح، الجاري تنفيذه بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة عن أهمية المحصول الجديد واستخداماته.

وقال جمال خلال تصريحات خاصة لمصراوي: إن محصول الكاسافا يمتلك القدرة على تحمل الحرارة العالية فضلا عن كونه ذو احتياجات سمادية منخفضة، مشيرا إلى أنه عبارة عن "درنات" تشبه البطاطا تدخل في دورات تصنيعية ومن ثمّ يتم خلط الناتج منها مع الدقيق لعمل كافة أنواع المخبوزات.

وأوضح جمال، أنه بعد عملية الفرم لدرناته ينتج عنها "نشا"، كما يمكن الحصول على الدقيق من ناتج التقشير، بعد فرشه ونشره بالشمس، كما تستخدم أوراق شجره كعلف للحيوانات، لافتا إلى أن البرازيل تستخدمه في إنتاج الوقود الحيوي.

ولفت جمال إلى أن نبات الكاسافا موجود في المناطق الاستوائية مثل: تايلاند وشرق آسيا ونيجيريا وكينيا وتستخدمه شعوب تلك الدول كغذاءً أساسيا سواء من خلال التقشير بهدف الحصول على الدقيق أو الفرم للحصول على نشا.

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