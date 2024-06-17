الحوثيون يعلنون عن 10 غارات أمريكية بريطانية على الحديدة غربي اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الاثنين، عن 10 غارات أمريكية بريطانية استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت الجماعة، في بيانات عبر منصة تلجرام، أن" العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي بست غارات".

وأضافت أن أربع غارات أمريكية بريطانية أخرى استهدفت جزيرة كمران في محافظة الحديدة. ولم تتطرق الجماعة إلى مزيد من التفاصيل بشأن هذا القصف.

ومنذ نوفمبر 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.

كان البيت الأبيض، قال إن أفعال الحوثيين لا يمكن وصفها إلا بأنها "إرهاب".

وأضاف البيت الأبيض، أن السفن التي استهدفها الحوثيون لا علاقة لها بالنزاع في غزة، موضحا أنه سيتم محاسبة الحوثيين على أعمالهم "الإرهابية" وسنعلن اليوم عقوبات تستهدف أفرادا وكيانات حوثية.