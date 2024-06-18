اشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له حول مراسم دفن احد القتلى الضباط من الجيش الاسرائيلي الذين قتلوا بعملية رفح، الى انه "يشعر بالخجل الشديد من هذه الصورة لدرجة أن الدروز من فلسطين يرفعون صور سلطان باشا الأطرش وكمال جنبلاط خلف العلم الإسرائيلي الذي يغطي نعش جندي من الجيش الإسرائيلي، يا لها من إهانة لذكرى هذين البطلين العربيين العظيمين".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: يا لها من إهانة لذكرى سلطان باشا الأطرش وكمال جنبلاط برفع صورتهما خلف العلم الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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