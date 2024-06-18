مقتل 11 وفقدان أكثر من 60 بعد غرق قاربي مهاجرين قبالة إيطاليا

اعلن مسؤولون بخفر السواحل وجماعات إغاثة ومنظمات تابعة للأمم المتحدة إن 11 مهاجرا قتلوا بينما فقد أكثر من 60 آخرين، عقب غرق سفينتي مهاجرين قبالة سواحل جنوب إيطاليا.

وذكرت منظمة ريسكشيب الألمانية، التي تدير سفينة نادير لإنقاذ المهاجرين، أنها انتشلت 51 من على متن قارب خشبي غمرته المياه مضيفة أنها عثرت على 10 جثث في الطابق السفلي للقارب.

وأوضحت المؤسسة الخيرية أن الناجين سُلموا إلى خفر السواحل الإيطالي ونقلوا إلى البر صباح اليوم الاثنين، بينما تبحر السفينة نادير إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية وهي تقطُر القارب الخشبي وعلى متنه الجثث.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في بيان مشترك، إن القارب انطلق من ليبيا حاملا مهاجرين من سوريا ومصر وباكستان وبنغلادش.

واردفت المنظمات إن حادث الغرق الثاني وقع على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من منطقة كالابريا الإيطالية حين اندلع حريق في قارب انطلق من تركيا ما أدى إلى انقلابه.

وذكرت المنظمات أن 64 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، بينما أنقذ خفر السواحل 11 شخصا ونقلهم إلى البر بالإضافة إلى جثة امرأة.

وأضافت المنظمات أن المهاجرين من السفينة الثانية التي غرقت قادمون من إيران وسوريا والعراق.