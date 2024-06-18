بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في اتصال، الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح له، إن الوزيرين "تطرقا إلى موضوع الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وتحدثا عن "تأمين إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الاميركية: بلينكن بحث مع نظيره السعودي وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.