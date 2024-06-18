الخارجية الاميركية: بلينكن بحث مع نظيره السعودي وقف إطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في اتصال، الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح له، إن الوزيرين "تطرقا إلى موضوع الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وتحدثا عن "تأمين إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع".