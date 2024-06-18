إجلاء 36 ألف شخص في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجلت السلطات الصينية 36 ألف شخص في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدار أيام في إلحاق أضرار جسيمة بالعديد من الأماكن في المقاطعة.

وذكر مكتب مكافحة الفيضانات بالمقاطعة أمس – وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) – أنه حتى الساعة الثامنة مساء السبت الماضي، أثرت الجولة الأخيرة من الأمطار على 179800 شخص وألحقت أضرارا بـ 12350 هكتارا من المحاصيل، مما تسبب في خسارة اقتصادية مباشرة قدرها 1.61 مليار يوان (حوالي 225 مليون دولار أمريكي).

وكشف المكتب أنه من الساعة السادسة صباح السبت إلى الساعة السابعة صباح الأحد الماضي، أبلغت بعض المحطات الهيدرولوجية في 11 نهرا في فوجيان عن مستويات مياه تتراوح بين 0.07 متر و 3.65 متر فوق مستوى التحذير، فيما بقيت مستويات المياه في سبع محطات هيدرولوجية أعلى من مستوى التحذير.

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