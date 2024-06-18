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الاحتلال الإسرائيلي يحرق صالة المسافرين في معبر رفح البري

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أحرق الاحتلال الإسرائيلي اليوم، صالة المسافرين في معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ما أدى لتدمير محتوياتها بشكل كامل، وذلك بعد شهر ونصف من السيطرة على المعبر وإغلاقه في وجه المسافرين والمرضى.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال دمر البنية التحتية واستراحات المسافرين في معبر رفح، كما جرف بالكامل الطرق المؤدية إليه.

في السياق ذاته، تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية، أن استمرار إغلاق معبر رفح -البوابة الوحيدة للغزيين مع العالم الخارجي- تسبب في كارثة صحية، وحدوث وفيات لعشرات المرضى، الذين كانوا على قوائم السفر، لافتة النظر إلى وجود أكثر من 30 ألف جريح ومريض بحاجة للسفر بشكل عاجل، لتلقي العلاج خارج مستشفيات القطاع المنهكة بفعل استمرار القصف الإسرائيلي، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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