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مقتل 193 من موظفي وكالة الغوث منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “أونروا” اليوم، مقتل 193 من موظفيها، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي، وهذا العدد من القتلى هو الأعلى في تاريخ الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مباني الأمم المتحدة تتعرض للأضرار، أو التدمير أو الاستهداف أو الاستخدام لأغراض عسكرية بشكل يومي تقريباً.

وأوضحت المنظمة الدولية، أن قوافل المساعدات الإنسانية تتعرض للمهاجمة ومنع الوصول، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح أثر على قدرة الأونروا على جلب الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة ، وكذلك القدرة على تناوب الطاقم الإنساني العامل في القطاع، في إشارة من الأونروا لإغلاق جميع المعابر، الأمر الذي عمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يعيش نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والمياه والأدوية والمستلزمات الطبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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