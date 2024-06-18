مقتل 193 من موظفي وكالة الغوث منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “أونروا” اليوم، مقتل 193 من موظفيها، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي، وهذا العدد من القتلى هو الأعلى في تاريخ الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مباني الأمم المتحدة تتعرض للأضرار، أو التدمير أو الاستهداف أو الاستخدام لأغراض عسكرية بشكل يومي تقريباً.

وأوضحت المنظمة الدولية، أن قوافل المساعدات الإنسانية تتعرض للمهاجمة ومنع الوصول، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح أثر على قدرة الأونروا على جلب الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة ، وكذلك القدرة على تناوب الطاقم الإنساني العامل في القطاع، في إشارة من الأونروا لإغلاق جميع المعابر، الأمر الذي عمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يعيش نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والمياه والأدوية والمستلزمات الطبية.

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