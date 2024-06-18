سفارة المملكة في الجمهورية القرغيزية تحتفي بعيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت سفارة المملكة في الجمهورية القرغيزية، حفل استقبال للمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، كلمة رفع خلالها بهذه المناسبة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ، وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية.

واستعرض الجهود المبذولة لخدمة الحرمين الشريفين وراحة الحجاج والمعتمرين والزائرين.

حضر الحفل عدد من المواطنين السعوديين في قرغيزستان وجمع من أبناء الجالية العربية والإسلامية وأعضاء السفارة.

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