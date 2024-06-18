ليبيا تعيد 7100 مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم

ابوظبي - سيف اليزيد - بنغازي (الاتحاد)

أعاد خفر السواحل الليبي 7100 مهاجر غير شرعي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى بلدانهم، وفقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.

ووفقاً للمنظمة فإنه في الفترة نفسها، تم تسجيل 282 حالة وفاة و449 مفقوداً في البحر المتوسط، مشيرة إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة، حيث يحاول عدد متزايد من المهاجرين القيام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا. وفي تونس المجاورة، أعلن الحرس الوطني، أمس، انتشال جثتين واعتراض أكثر من 1806 مهاجرين غير نظامي أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية.

ويمثل عدد الموقوفين من المهاجرين غير النظاميين حصيلة عمليات تمشيط ليومي 15 و16 يونيو الجاري. ووفق الحرس الوطني ينحدر معظم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم 18 تونسياً فقط.

وأوقفت السلطات الأمنية في حملتها 24 شخصاً من الوسطاء ومهربي البشر. وتمثل السواحل التونسية، لا سيما سواحل صفاقس، منصة رئيسية للمهاجرين الوافدين بالآلاف من دول أفريقيا جنوب الصحراء لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة.