كوريا والصين تعقدان أول جولة من الحوار الدبلوماسي والأمني اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - سيؤول (رويترز)

قالت وزارة الخارجية في سيؤول، أمس، إن جمهورية كوريا والصين ستعقدان الجولة الأولى من الحوار الدبلوماسي والأمني، اليوم الثلاثاء في إطار اتفاق أبرمته الدولتان الشهر الماضي. وأضافت الوزارة في بيان، أن المحادثات سيقودها نائب وزير الخارجية الكوري كيم هونج-كيون ونظيره الصيني سون وي دونغ، بحضور كبار المسؤولين الدفاعيين من البلدين. واتفق الرئيس الكوري يون سوك يول ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على إطلاق المحادثات، واستئناف مفاوضات التجارة الحرة عندما اجتمعا الشهر الماضي في سول في قمة شاركت فيها اليابان.

وقالت الوزارة، إن الدولتين تعتزمان «تبادل وجهات النظر حول مسائل ذات اهتمام مشترك، من بينها العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية والأوضاع الإقليمية والدولية». وقد تتزامن المحادثات مع زيارة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونج يانج. وحث «يون» الصين وروسيا على النهوض بدور أكبر بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، فيما تسارع بيونج يانج بتطوير قدراتها النووية والصاروخية.