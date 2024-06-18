الاحتلال يقتحم نابلس ويقصف النصيرات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - مع بداية اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ يونيو، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت في محيط المستشفى العربي التخصصي.

وعلى صعيد آخر استشهد وأصيب، فجر اليوم، عدد من المواطنين، جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

كما حلقت طائرات الاحتلال المسيرة بشكل مكثف في سماء مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 37.347 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 85372 آخرين.