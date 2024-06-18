أردوغان: على العالم أن يتخذ تدابير ضد تعطّش إسرائيل للدماء وأن يمنع المجازر فورًا

لفت الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، خلال فعاليّة لحزب "العدالة والتّنمية" بمناسبة عيد الأضحى، إلى أنّ "عيدًا آخر حزينًا يمرّ على ​الشعب الفلسطيني​، الّذي يتعرّض منذ 76 عامًا للاحتلال والظّلم والإبادة الجماعيّة الممنهجة"، مشدّدًا على "دناءة الإدارة ال​إسرائيل​يّة الّتي تسبّبت باستشهاد 38 ألف من أخوتنا، في مشهد يفطر قلوبنا جميعًا".

وأكّد أنّه "ينبغي على العالم أن يتّخذ التّدابير ضدّ تعطّش إسرائيل للدّماء، وأن يمنع فورًا المجازر الّتي نشهد كلّ يوم واحدة جديدة منها"، مركّزًا على "ضرورة وقف إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، الّتي تضرم النّيران في المنطقة برمّتها، بما في ذلك مواطنيها، من أجل إطالة عمرها السّياسي".

وأعلن أردوغان "أنّنا نبذل قصارى جهدنا لضمان انتصار مقاومة أشقائنا الفلسطينيّين، الّذين يدافعون عن أراضيهم ويدفعون أثمانًا باهظةً في سبيل حقوقهم وحرّيّاتهم"، موضحًا "أنّهم لن يبقوا صامتين إزاء المآسي في ​غزة​ وغيرها من بقاع العالم الإسلامي، وأنّهم يواصلون اتصالاتهم لإنهاء الصّراع المستمر في ​السودان​ منذ أكثر من عام". وذكر أنّ "من ليبيا إلى الصومال، ومن أفغانستان إلى اليمن، أينما وُجدت مشكلة أو اضطراب أو مأساة، نهبّ لمساعدة المظلومين دون أي تمييز".