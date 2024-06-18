أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوّاتنا في تدمير أربعة أنظمة رادار للدّفاع الجوي، وقارب مسيّر في منطقة يسيطر عليها الحوثيّون المدعومون من إيران في اليمن".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوّات القيادة المركزيّة الأميركية بتدمير طائرة بدون طيّار تمّ إطلاقها باتجاة البحر الأحمر، من منطقة يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن"، موضحةً أنّه "لم يتمّ الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار لحقت بالقوّات الأميركيّة أو التّحالف أو السّفن التّجاريّة".
ولفتت القيادة إلى أنّه "تقرّر أنّ هذه الطّائرات بدون طيّار وأنظمة الرادار والقارب المسيّر تمثّل تهديدًا وشيكًا للولايات المتّحدة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، مؤكّدةً أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة أكثر أمنًا للسّفن الأميركيّة والتّحالف والسّفن التّجاريّة".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: دمرنا 4 رادارات وقاربًا مسيّرًا بمنطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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