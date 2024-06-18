مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات

أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل سبعة مواطنين، وإصابة آخرين بجروح، جرّاء سلسلة غارات شنّتها طائرات حربيّة إسرائيليّة على مخيم ​النصيرات​ وسط ​قطاع غزة​".

وذكرت الوكالة أنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة قصفت أيضًا بشكل مكثّف مناطق عدّة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، خاصّةً مدينة دير البلح ومخيم البريج. كما استهدفت المدفعيّة الإسرائيليّة الأحياء الغربيّة لمدينة رفح جنوب القطاع".

وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا منذ السّابع من تشرين الأوّل الماضي، ما أدّى إلى مقتل 37347 فلسطينيًّا أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وإصابة 85372 آخرين.