شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 7 على الأقل جراء انهيارات أرضية في الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة في منطقة جبلية بوسط الإكوادور، حسبما ذكرت الشرطة مساء الاثنين.وقالت الشرطة إن 16 شخصا آخرين أصيبوا بينما فقد نحو 20 آخرين.وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في إقليمي تونجوراهوا وتشيمبورازو، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في نهاية الأسبوع في حدوث انهيارات أرضية. وفي تشيمبورازو، تم إنقاذ نحو 40 شخصا بعدما ارتفع نهر تشامبو وجرفت المياه عدة منازل.