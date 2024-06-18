شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ثورة 30 يونيو حطمت أهداف الجماعة الإرهابية ودحضت آمالهم والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، عن ثورة 30 يونيو، إنها حطمت أهداف الجماعة الإرهابية التي كانت تخطط من أجل تحقيق مصالحها السياسية والتوسعية على حساب الشعب المصري، لكن ثوار 30 يونيو دحضوا مخططات هذه الجماعة، فقد أرك الشعب المصري منذ اللحظة الأولى أن هذا التنظيم لم يضع مصلحة الوطن في اعتباره بينما جاء لتحقيق أجندة محددة تخدم هذا الكيان الإرهابي.

وأكدت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن المصريين أدركوا منذ تولي هذه الجماعة السلطة بمخاطر المنهج الذى اتبعه الإخوان في إدارة البلاد، والذى كان يهدف على تغيير الهوية، فقد كانت مصر في طريقها إلى المجهول ولم يعد تنظيم المشهد ووحدة الصف إلا وعي المصريين وإرادتهم على تحدى تلك الصعاب وتجاوزها من أجل استرداد وطنهم.

وأوضحت أن الرئيس السيسي بذل جهودا كبيرة من أجل استعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية والتي شهدت تراجعا غير مسبوق، فضلا عن الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح و تأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو ساهمت في فتح آفاق جديدة أمام الدولة المصرية.