وزارة التعليم الأميركية: جامعتا ميشيغان ونيويورك أخفقتا في التعامل مع أحداث معاداة الفلسطينيين والعرب والسامية

اعتبرت وزارة التعليم الأميركية أن "جامعتي ميشيغان ونيويورك أخفقتا في التعامل مع أحداث معاداة الفلسطينيين والعرب والسامية"، مشيرة الى ان "الجامعتين وافقتا على خطوات مثل إعادة النظر في شكاوى سابقة وإبلاغ الحكومة بالنتائج".
وفي وقت سابق، صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح "معاداة السامية"، في خطوة لا تزال بحاجة لإقرارها من مجلس الشيوخ، وذلك على إثر الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين في جامعات البلاد.
ووفقاً لهذا التعريف فإنّ "معاداة السامية هي تصوّر معيّن لليهود يمكن أن يتجلّى بكراهية تجاههم. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفراداً يهوداً أو غير يهود أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".
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