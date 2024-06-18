ستولتنبرغ: 23 دولة في "الناتو" ستنفق 2% من الناتج المحلي أو أكثر على الدفاع هذا العام

كشف الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" (النّاتو) ينس ستولتنبرغ، أنّ 23 من بين 32 دولة عضوًا، ستنفق 2% من النّاتج المحلّي الإجمالي أو أكثر على الدّفاع هذا العام".

ولفت، عقب لقائه الرّئيس الأميركي جو بايدن في المكتب البيضوي، إلى أنّ "حلفاء "الناتو" يزيدون هذا العام الإنفاق الدّفاعي بنسبة 18 بالمئة، وهذه أكبر زيادة منذ عقود".

ولطالما أعرب الرئيس الأميركي السّابق دونالد ترامب، منافس بايدن في الانتخابات الرّئاسية في تشرين الثّاني المقبل، عن غضبه من حلفاء "النّاتو"، الّذين يَعتبر أنّهم لا يساهمون بما يكفي، كما أشار مؤخّرًا إلى أنّه سيشجّع روسيا على مهاجمتهم، إذا لم يلتزموا بنسبة الإنفاق المتّفق عليها.