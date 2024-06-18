اندلاع حريق في خزان للمنتجات البترولية في روستوف نتيجة هجوم مسيّرات أوكرانية

أعلنت ​وزارة الطوارئ الروسية​، اندلاع حريق في خزّان للمنتجات البتروليّة في مقاطعة ​روستوف​، نتيجة هجوم مسيّرات أوكرانيّة.

وأوضحت في بيان، أنّ "وفقًا للبيانات التّشغيليّة، تبلغ مساحة الحريق 5 آلاف متر مكعّب، ولا توجد أي إصابات"، مشيرةً إلى أنّه تمّ إرسال سيّارات الإطفاء إلى مكان الحادث. ولفتت إلى أنّ "في المجموع، 73 شخصًا يعملون على إخماد النّار، وتشارك 21 وحدة من الإطفاء".

في وقت سابق، أفاد حاكم روستوف فاسيلي غولوبيف بأنّه نتيجة لهجوم أوكراني باستخدام المسيّرات، اشتعلت النّيران في الخزّانات الّتي تحتوي على منتجات بتروليّة.