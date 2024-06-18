جنود كوريون شماليون عبروا الحدود مع الجنوب ثم تراجعوا بعد إطلاق كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية

ذكرت وكالة "يونهاب" الكوريّة الجنوبيّة للأنباء، نقلًا عن هيئة الأركان المشتركة في سيول، أنّ "ما بين 20 إلى 30 جنديًا كوريًا شماليًا يعملون في المنطقة المنزوعة السّلاح الّتي تفصل بين الكوريّتَين، ويحملون أدوات العمل، عبروا لفترة وجيزة خطّ ترسيم الحدود العسكري داخل المنطقة المجرّدة من السّلاح في الجزء الأوسط من الحدود، قبل أن يتراجعوا شمالًا بعد أن أطلقت كوريا الجنوبيّة طلقات تحذيريّة".

وأوضحت الهيئة أنّ "الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثًّا تحذيريًّا وأطلق طلقات تحذيرية، ممّا دفع الجنود الكوريّين الشّماليّين إلى العودة إلى جانبهم من الحدود"، مشيرةً إلى أنّه "لم يكن هناك أي نشاط غير عادي بعد الطّلقات التحذيريّة". ولفت مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إلى أنّ "الحادث يبدو عرضيًّا".

وهذا يُعدّ ثاني انتهاك للحدود من قبل كوريا الشمالية في أقلّ من أسبوعين، بعد حادث مماثل في 9 حزيران الحالي.