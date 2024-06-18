وزير الدفاع التايواني: نراقب الوضع في مضيق تايوان بعد ظهور غواصة نووية صينية

أعلن وزير الدفاع التايواني ويلينجتون كو، أننا "نراقب الوضع في مضيق تايوان بعد ظهور غواصة نووية صينية".

وكان قد أعلن رئيس تايوان لاي تشينغ-ته، يوم الأحد، أن "الصين تعد ضم تايوان والقضاء عليها قضية قومية كبيرة"، وحث الطلاب في الأكاديمية العسكرية الرئيسية على "ضرورة أن يعرفوا عدوهم ولا يستسلموا للروح الانهزامية".

ويواجه لاي منذ توليه منصبه الشهر الماضي هجمات مستمرة على شخصه من الصين التي تعتبر تايوان أرضا تابعة لها، إذ تصفه بكين بأنه "انفصالي"، فيما أجرت الصين مناورات حربية حول تايوان بعد فترة وجيزة من تنصيبه.

من جهته، أشار وزير الدفاع الصيني دونغ جون، يوم الأحد، الى أن "احتمالات إعادة الوحدة سلميا مع تايوان تتآكل على نحو متزايد بسبب الانفصاليين التايوانيين والقوى الخارجية"، وتعهد بضمان "عدم حدوث الاستقلال أبدا".

وفي الشهر الماضي أجرت الصين مناورات حربية حول الجزيرة للتعبير عن الغضب من تنصيب الرئيس لاي تشينغ-ته في 20 أيار، الذي تصفه بأنه "انفصالي".

وتقول السلطات الصينية إن أي تحرك من جانب تايوان لإعلان الاستقلال رسميا من شأنه أن "يشكل مبررا لمهاجمة الجزيرة".