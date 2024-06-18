احتراق مستودعات النفط في روستوف الروسية بعد هجوم بطائرة بدون طيار

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون روس إن النيران اشتعلت في عدة صهاريج لتخزين النفط بعد هجوم بطائرة بدون طيار على بلدة آزوف في منطقة روستوف بجنوب روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كتب فاسيلي جولوبيف، حاكم منطقة روستوف المتاخمة لأوكرانيا، على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام":"وفقا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات".

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية على قناتها بتليجرام :"إن الحريق امتد لمساحة 5000 متر مكعب، وإن عشرات من رجال الإطفاء مزودين بـ 21 قطعة من المعدات يكافحون الحريق".

وأكدت رويترز أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من التقارير، بجانب عدم وجود تعليق فوري من أوكرانيا، موضحة أنه كثيراً ما قالت كييف إن استهداف البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض المجهود الحربي لموسكو.

وتقع مدينة آزوف على نهر الدون وتبعد حوالي 16 كيلومترًا عن بحر آزوف.