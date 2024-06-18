جنود من كوريا الشمالية يعبرون الحدود والجيش الكوري الجنوبي يطلق عيارات تحذيرية

ياسر رشاد - القاهرة - تتصاعد الأزمة بين كوريا الجنوبية ونظيرتها الشمالية، وشهد اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو، عبور جنود من كوريا الشمالية الحدود مع الجنوبية للمرة الثانية في أقل من شهر.

ووفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن اليوم شهد جنودا كوريين شماليين كانوا يعملون في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين، عبروا لفترة وجيزة إلى الجنوب مرة أخرى صباح اليوم وعادوا إلى جانبهم بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي عيارات تحذيرية.

كما ذكرت هيئة الأركان المشتركة أن ما بين 20 - 30 جنديا كوريا شماليا عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة المنزوعة السلاح في القسم الأوسط من الحدود في حوالي الساعة 8:30 صباحا.

وأكدت الهيئة بأن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثا تحذيريا وأطلق عيارات تحذيرية مما دفع الجنود الشماليين إلى العودة إلى جانبهم من الحدود، مضيفة أنه لم يكن هناك أي نشاط غير عادي بعد العيارات التحذيرية.

ويعد هذا هو ثاني اختراق للحدود من قبل كوريا الشمالية في أقل من أسبوعين بعد حادث مماثل في يوم 9 يونيو، الجاري،

وقال مسؤول في الهيئة إن المنطقة التي اخترقها الجيش الكوري الشمالي في خط ترسيم الحدود العسكرية اليوم مختلفة عن المنطقة في يوم 9 يونيو، وأضاف أن الحادث يبدو عرضيا.