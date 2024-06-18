النشرة: سماع دوي انفجارات قوية في عمق مزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه يسمع بين الحين والاخر دوي انفجارات قوية في عمق مزارع شبعا المحتلة في قضاء حاصبيا يتردد صداها بشكل قوي في منطقتي مرجعيون حاصبيا وبعض المناطق الحدودية الجنوبية.

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