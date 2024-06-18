5 قتلى و15 مفقودًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية بسبب أمطار غزيرة بجنوب الصين

أفادت وسائل إعلام صينيّة رسميّة، بمقتل خمسة أشخاص وفقدان 15 آخرين، بعد أن تسبّبت أمطار غزيرة في فيضانات وانهيارات أرضيّة قرب مدينة ميتشو في جنوب الصين.
وذكرت قناة "سي سي تي في" الحكوميّة، أنّ السّلطات المحليّة أرسلت أكثر من 10 آلاف من عناصر الطّوارئ إلى المناطق المتضرّرة، "لبدء أعمال البحث والإنقاذ بسرعة".
من جهتها، لفتت وكالة أنباء الصّين الجديدة (شينخوا)، إلى أنّ انهيارًا أرضيًّا منفصلًا على طريق سريع في إقليم جيانغشي بجنوب شرق البلاد، أدّى إلى دفن ثلاث سيارات، دون أن تعلن على الفور عن سقوط ضحايا.
مع الإشارة إلى أنّ الصّين تمُرّ بصيف شديد التقلّبات، إذ تجتاح موجة حرّ معظم أنحاء الشّمال، بينما تتساقط الأمطار على الجنوب. وتتهاطل أمطار غزيرة في أجزاء من مقاطعة غوانغدونغ ذات الكثافة السكانية العالية، منذ الأحد الماضي.
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