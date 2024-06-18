"يونهاب": إصابات عدة في صفوف الجيش الكوري الشمالي بعد انفجار لغم قرب الحدود مع الجنوب

أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن "إصابة عدد من الجنود الكوريين الشماليين المتمركزين قرب الحدود مع كوريا الجنوبية بجروح في انفجار لغم أرضي".

وأوضحت الوكالة، أن "الجيش الكوري الشمالي تكبد عدة خسائر في الأرواح نتيجة انفجار لغم أثناء العمل".

وفي نيسان الماضي، تبين أن كوريا الشمالية زرعت ألغاما على جميع الطرق المؤدية إلى كوريا الجنوبية في سلسلة من التحركات الواضحة لإغلاق الطرق العابرة للحدود، بحسب ما ذكرت "يونهاب".

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي، أن "كوريا الشمالية زرعت ألغاما على طريق غير معبد بالقرب من موقع معركة رأس السهم في تشورون على بعد 85 كيلومترا شمال شرق سيئول داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في نهاية العام الماضي".