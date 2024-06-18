مسؤول ياباني: نراقب عن كثب زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ

أكد أمين عام حكومة اليابان يوشيماسا هاياشي، إن سلطات بلاده لم تعلق بعد على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية التي تبدأ اليوم، لكنها ستقوم بتحليل نتائجها حتما.

وأضاف: "لا أرغب بالتعليق الآن باسم الحكومة اليابانية، على آفاق ونتائج القمة بين روسيا وكوريا الشمالية. لكن بشكل عام، نعتقد أن الوضع الأمني ​​الإقليمي حول اليابان أصبح خطيرا بشكل متزايد، بما في ذلك بسبب زيادة التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية".

وشدد على ان "اليابان ستواصل جمع وتحليل البيانات وكذلك ستستمر في التعاون مع المجتمع الدولي، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بما في ذلك لتحقيق الامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة".

في وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي للكرملين أنه من المقرر أن يقوم الرئيس بوتين بزيارة دولة إلى كوريا الشمالية يومي 18 و19 حزيران.