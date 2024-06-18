رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن "حكومة نتانياهو مجنونة وتخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال"، لافتاً الى أنه "منذ لحظة استقالة غانتس أصبحت لدينا الوسائل وسنعمل معا لإسقاط الحكومة".
وشدد لابيد، على ـنه "يجب الإطاحة بهذه الحكومة وأعتقد أنه من الممكن فعل ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: حكومة نتانياهو لا تهتم بالجنوب ولا بالشمال وسنعمل معا لإسقاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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