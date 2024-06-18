لابيد: حكومة نتانياهو لا تهتم بالجنوب ولا بالشمال وسنعمل معا لإسقاطها

رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن "حكومة نتانياهو مجنونة وتخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال"، لافتاً الى أنه "منذ لحظة استقالة غانتس أصبحت لدينا الوسائل وسنعمل معا لإسقاط الحكومة".

وشدد لابيد، على ـنه "يجب الإطاحة بهذه الحكومة وأعتقد أنه من الممكن فعل ذلك".